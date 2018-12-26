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'Zeybekci CHP’yi tedirgin ediyor'

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Sekreteri Kemal Büyükkesim, AK Parti’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci’nin sahada geniş yankı bulduğu ve İzmirliler tarafından sevildiğini belirterek, bu durumun CHP’yi tedirgin ettiğini söyledi.

  • İHA
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31 Mart yerel seçim çalışmaları sürerken, CHP İzmir adayının hala açıklanmamasının tedirginlik göstergesi olduğunu belirten İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Sekreteri Kemal Büyükkesim, “Sayın Zeybekçi’nin İzmir Büyüksehir Belediye Başkanı olarak açıklanması, CHP’yi ve özelikle 15 yıldır İzmir Büyüksehir Belediye Başkanlığı koltuğunda oturan Aziz Kocaoğlu’nun tedirgin etti. Aslında tedirgin olmalarında da haklılık payı yok değil. Nihat bey İzmir’e heyecan getirdi, umut getirdi. İzmir Zeybekci’yi çok sevdi” dedi.
 
Yerel seçimlerde aday olmayacağını açıklayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Aziz Kocaoğlu, "CHP, 15 bin nüfuslu ilçe belediye başkanını, AK Parti’nin İzmir adayı Zeybekci'nin karşısına çıkarırsa hata olur. Hiçbir şey çantada keklik değildir. Zor bir seçim olacak" demişti.

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