13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4312
  • 6,1438
  • 224.476
  • 103.452
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Zeybekci: Güzelim İzmir'e bu görüntü reva mı?

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, İnciraltı’nda iş yeri ziyaretleri yaparken denize lağım aktığı şikayetleriyle karşılaştı. Rögar kapağından taşarak denize ulaşan ve çevreye kötü kokular yayan lağımın olduğu yere giden Zeybekci, 'Güzelim İzmir’e bu görüntü reva mı?' diye tepki gösterdi.

  • İHA
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cumhur İttifakı AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, İnciraltı'nda ziyaretler gerçekleştirdi. Ziyaretlere, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da katıldı. Lağım suyunun bir süredir bu şekilde rögar kapağından dışarı çıktığını ve denize aktığını anlatan çevre esnafı, belediyeye durumu bildirdiklerini fakat şu ana kadar kimsenin ilgilenmediğini belirtti. Esnaf, pis suların çevreye yaydığı kötü koku nedeniyle kendilerinin ve müşterilerinin durumdan çok rahatsız olduğunu dile getirdi.

İlgisizliğe tepki gösteren Zeybekci, bu tür görüntülerin İzmir'e yakışmadığını, bir an önce çözülmesinin gerektiğini, 1 Nisan'dan sonra bu sorunun şehrin gündeminde olmayacağını belirtti.

Aynı görüntülere Üçkuyular Vapur İskelesi yakınında, turizm cenneti Çeşme'de bile rastlanmasına şaşırdığını dile getiren Zeybekci şunları söyledi:

"Nüfusu 4 milyona yaklaşan metropolde kanalizasyon altyapısı yetersiz. Şu an ne yağmur var ne de etken diğer bir konu. Ama kanalizasyon taşıp denize gidiyor. Türkiye'de böyle manzara başka yerde kalmadı. İzmir'in 21. yüzyılın ilk çeyreğinde yaşadığı sorunlar içimizi burkuyor. Buna acil müdahale edilmesi gerekiyor. 1 Nisan'dan itibaren çalışmalara başlayıp İzmir'i bu görüntülerden kurtaracağız."

Dünyanın en hafif mayın dedektörü Ozan, kullanıma hazır

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İlk kez gün yüzüne çıkarıldı

İlk kez gün yüzüne çıkarıldı

'Dolar 5 liranın altına düşecektir'

'Dolar 5 liranın altına düşecektir'

'Kuzey Irak'ta PKK'nın silah depoları imha edildi'

'Kuzey Irak'ta PKK'nın silah depoları imha edildi'

BM'den savaş suçu raporunu ciddiye almayan İsrail'e tepki

BM'den savaş suçu raporunu ciddiye almayan İsrail'e tepki

Venezuela'dan Avrupa'yı sarsan hamle: Ülkeyi terk et

Venezuela'dan Avrupa'yı sarsan hamle: Ülkeyi terk et

Terör örgütünün sözde Türkiye sorumlusuna ağır ceza

Terör örgütünün sözde Türkiye sorumlusuna ağır ceza

'Müttefiklerimiz sonra rahatsız olmaya başladı'

'Müttefiklerimiz sonra rahatsız olmaya başladı'

Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! 67 ilde başladı

Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! 67 ilde başladı
 

POPÜLER HABERLER

Ford´un ülkemizdeki en güçlü pikapı Ford Ranger Wildtrack modelini test ettik.

Ford´un ülkemizdeki en güçlü pikapı Ford Ranger Wildtrack modelini test ettik.

Türk Tulpar'ı Avrupa'da göz doldurdu

Türk Tulpar'ı Avrupa'da göz doldurdu

İstanbul, İzmir, Eskişehir, Antalya, Adana... İşte son seçim anketi

İstanbul, İzmir, Eskişehir, Antalya, Adana... İşte son seçim anketi

Çamlıca Camisi'nde ilk ezan yarın

Çamlıca Camisi'nde ilk ezan yarın

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA