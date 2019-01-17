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Zeybekci, zeybek oyunuyla karşılandı

“31 Mart’ta Konak Meydanı’nda İzmirlilerle zeybek oynayacağız” diyen AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, Selçuk ve Torbalı ilçelerini ziyaret etti. Nihat Zeybekci'yi zeybek ekipleri karşıladı.

  • Muammer Başkan / TürkMedya Ege Temsilcisi
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Selçuk’taki ilk durağı MHP İlçe Başkanlığı olan Nihat Zeybekci, “Aynı değeri taşıyan iki partinin mensupları el ele Allah’ın izniyle 2019’da İzmir için tarih yazacaktır” dedi. AK Parti İlçe Başkanlığı’nı da ziyaret eden Zeybekci, kendilerinin hizmet anlayışının bir bayrak yarışı olduğunu vurgulayarak, “Bu bayrak yarışı spordaki bayrak yarışı gibi değildir. Bayrağı devreden hizmet etmeyi bırakmaz. Hizmet ettikçe coşar, bu yarışta koştukça çoğalırız. İzmirli İzmir’e sahip çıkacak. 31 Mart’ta İzmirli Ak Parti’lisiyle, CHP’lisiyle, MHP’lisiyle, HDP’lisiyle oylarını İzmir’e verecek, Selçuk’a verecek” diye konuştu. 

“İZMİR’İN EFESİ NİHAT ZEYBEKCİ”

Selçuklulara seslenen Zeybekci, “Sizlerden özellikle isteğim şehrinizi birilerinin beceriksizliklerini ve mazeretlerini örtmek için ideolojik kılıflarına alet ettirmeyin. Bizim işimiz sadece hizmet etmek” ifadelerini kullandı. Zeybekci Selçuk ziyaretinin ardından Torbalı’daydı. Burada ilk olarak MHP İlçe Başkanlığı’nı ziyaret eden Zeybekci daha sonra da halka hitap etti. “İzmir’in efesi Nihat Zeybekci” sloganları arasında konuşan AK Parti Büyükşehir Adayı, “Biz efelik ve zeybeklik konusunda kimseye pabuç bırakmayız. Ama buraya efelenmeye gelmedik” dedi.

“Her el tutulacak, her gönüle girilecek, herkes dinlenecek” diyen Nihat Zeybekci, “Biz sizin için varız. Biz hükmetmeye, hakim olmaya değil hizmetkar olmaya geldik. Ecdadımızdan da böyle gördük. Bu mübarek topraklar Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çok partili hayata geçmek için kurdurduğu Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın doğduğu yerdir. Rahmetli Adnan Menderes’in ‘devlet için var olan millettenmillet için var olan devlet’ anlayışına geçildiği Demokrat Parti’nin kurulduğu milyonlara mitingler yaptığı yerdir. Biz de 31 Mart’ta bir İzmir destanı yazacağız” diye konuştu.

Zeybekci’nin son durağı ise Torbalı Belediyesi oldu. Burada da yoğun bir ilgiyle karşılanan AK Parti İzmir Adayı, vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektirdi.

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