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Zeyna ve Zeus'un katıldığı operasyonda 82 kilo eroin ele geçirildi

Van'ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonda 82 kilo 155 gram eroin ele geçirildi.

IHA04 Haziran 2020 Perşembe 09:44 - Güncelleme: 04 Haziran 2020 Perşembe 09:44
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Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İpekyolu ilçesinde faaliyet gösteren bir kargo şubesinde arama yapıldığı belirtildi. Narkotik madde arama köpekleri Zeyna ve Zeus’un da katıldığı detaylı aramada, 8 adet karton koli içerisinde dış yüzünde “kireç önleyici” yazılı paketler içerisine zulalanmış 249 paket halinde toplam 82 kilo 155 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili gözaltına alınan İ.D., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Sergilenen uyuşturucu paketleriyle Diyarbakır’da şehit edilen Polis Memuru Atakan Arslan’ın ismi yazılarak anıldı.

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