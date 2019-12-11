Evden kaçan kızını bulmak için Müge Anlı programına katılan Zeynep Ergül’ün hakkındaki gerçekler tüm Müge Anlı izleyicilerini şaşırttı. Zeynep Ergül Müge Anlı olayı nedir? Zeynep Ergül kimdir? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Üç yıl önceki bir cinayetle ilgili bilgi sahibi olduğu iddia edilen Zeynep Ergül'ün cinayetin bir numaralı şüphelisi Cahit Ergül'ün kardeşi çıktı. Müge Anlı canlı yayınında eşinin alkol ve uyuşturucu bağımlısı olduğu ve kızının da bu sebepten evden gittiği ortaya çıkan Zeynep Ergül, "Kendisi içiyor hem ben uyuşturucuyu marul sandım da o yüzden ektim" sözleriyle herkesi şok etti. Zeynep Ergül olayına dair tüm merak edilenleri sizler için derledik.

ZEYNEP ERGÜL MÜGE ANLI OLAYI NEDİR?

Müge Anlı programında kızını arayan Zeynep Ergül'ün Cahit Ergül'ün kız kardeşi olduğu ortaya çıktı. Cahit Ergül, kayıp Mehmet Elbay cinayetinin şüphelisi olarak biliniyor. Zeynep Ergül'ün tutarsız konuşmaları Müge Anlı’yı ve stüdyodakileri çileden çıkartmaya yetti. Kendisine yöneltilen diğer sorulara sürekli 'bilmiyorum' diye cevap veren Zeynep Ergül'ün çelişkili ifadeleri ise kafa karıştırdı.

Zeynep Hanım'ın ağabeyi Cahit Ergül'ün ortağının bir anda ortadan kaybolması ile ilgili 3 yıl önce programa katıldığı görüntüler yayınlandı. Zeynep Hanım şimdi ise, ağabeyinin eski eşi Ercan Bey'i bıçakladığını söyledi. Zeynep Ergül, kendi annesinin ve ağabeyi Cahit Ergül'ün kendisini öldürmek istediğini iddia etti.

Gaziantep Asayiş Amirliği'nin bu bıçaklanma olayını dikkate aldığı ve 3 aydır kayıp olan ve ölüm şüphesi duyulan Mehmet Muharrem Elbay'ın kaybolması ile ilişkilendirdiği ileri sürüldü.Kayıp kahvehaneci Mehmet Muharrem Bey'e ne olduğunu ısrarla bilmediğini söyleyen Zeynep Hanım'ın ağabeyi Mustafa Ergül'ün röportajı yayınlandı. Mustafa Bey, kardeşinin çok tehlikeli olduğunu söyledi. Mustafa Bey, tapu üzerinde hacizler olduğunu o yüzden tapuyu üstüne alamadığını daha sonra evi sattığını o parayı erkek arkadaşları ile yediğini ve onunla birlikte yaralama olayına karışıp cezaevine girdiğini açıkladı.

Müge Anlı, Zeynep Hanım'ın kocasının evin bahçesinde kenevir ektiğini ve uyuşturucu temininde bulunduğunu açıkladı. Zeynep Hanım; eşinin bahçeye kenevir ektiğini bilmediğini onları marul sandığını söyledi.