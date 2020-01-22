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Zeynep Korel kimdir? Zeynep Korel kaç yaşında, nereli?

Zeynep Korel kimdir? Zeynep Korel kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Annesi Hülya Darcan ve kardeşi Bergüzar Korel ile küs olan Zeynep Korel, babası Tanju Korel'in mirası için açtığı davayı kazandı. Bu haberle gündeme gelen Zeynep Korel hakkında araştırmalar hız kazandı. Bir süredir Amerika'da tek başına yaşayan Zeynep Korel kendine yeni bir hayat kurdu. Zeynep Korel hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

22.01.2020  09:50 - Güncelleme: 22.01.2020  09:50

Annesi Hülya Darcan ve kardeşi Bergüzar Korel ile küs olan Zeynep Korel, babası Tanju Korel'in mirası için açtığı davayı kazandı. Bu haberin gündeme gelmesinin hemen ardından Zeynep Korel kimdir? Zeynep Korel kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. Bir süredir Amerika'da tek başına yaşayan Zeynep Korel kendine yeni bir hayat kurdu. Zeynep Korel'e dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik.

ZEYNEP KOREL KİMDİR?

Hülya Darcan ve Tanju Korel'in büyük kızı, Bergüzar Korel'in ablası olan Zeynep Korel 1 Mart 1975 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Boğaziçi Üniversitesi Turizm Otelcilik mezunu olan Korel, Teksas'taki Rice Üniversitesi'nde Tasarım bölümünü bitirdi. Birçok şirkette yöneticilik yapan Zeynep Korel bir süre Teksas, Londra ve Peruda yaşadı. 2 yıl yaşadığı Peru'da gördüğü renkli hayatı çantalara taşıyarak tasarımlar yapmaya başladı. Piura by Zeynep Korel adı altında çantaları satışa sundu. Çantaları hem kendi sitesinde hemde anlaşmalı mağazalarda oldukça ilgi görüyor. Seyahat ettiği ülkelerden aldığı el çantalarını tasarlayıp hobi olarak başladığı iş Zeynep Korel'i bir süre sonra profesyonel iş hayatına taşıdı.

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