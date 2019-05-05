Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde şehit olan yüzbaşı için tören

Şehit Yüzbaşı Celalettin Özdemir'in Türk bayrağına sarılı naaşı, Gaziantep Adli Tıp Kurumundan askerler tarafından alınarak kortej eşliğinde Gaziantep Havalimanı'na getirildi.

Burada düzenlenen törene Gaziantep Valisi Davut Gül, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Sait Kirazoğlu, Nejat Koçer, MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ile askeri ve sivil erkan katıldı.

Evli ve bir çocuk babası olan Şehit Özdemir'in naaşı törenin ardından Ankara'ya uğurlandı.