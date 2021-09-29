Zeytinburnu sahil yolunda kaza: 2 yaralı

DHA 29 Eylül 2021 Çarşamba 00:08 - Güncelleme: 29 Eylül 2021 Çarşamba 00:08

Kaza, saat 23.00 sıralarında Kennedy Caddesi'nde meydana geldi. Memduh Çelikbaş'ın kullandığı 34 DAF 596 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak yol kenarındaki reklam panosuna çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücü Memduh Çelikbaş'ı sıkıştığı şoför koltuğundan çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Memduh Çelikbaş ile hafif yaralanan yanındaki Davut Çelikbaş ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kazaya ilişkin çalışma başlattı.