Zeytinburnu'nda iş yeri yangını
Zeytinburnu Maltepe Mahallesi'nde bir iş yerinde yangın çıktı.
- İHA
Zeytinburnu Maltepe Mahallesi'nde bir iş yerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
Zeytinburnu Maltepe Mahallesi'nde bir iş yerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
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