Zeytinburnu'nda Taliban bayrağı açmışlardı... O kişilerle ilgili yeni gelişme

AA 10 Ağustos 2021 Salı 20:48 - Güncelleme: 10 Ağustos 2021 Salı 20:48

Alınan bilgiye göre, bazı basın yayın kuruluşlarında "Zeytinburnu sahilinde Taliban bayrağı" başlıklarıyla yer alan konu ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, olayın 2 Ağustos 2020'de meydana geldiği tespit edildi.



O tarihte sosyal medya üzerinden aynı görüntülerin paylaşıldığı, yapılan haber ve paylaşım içeriklerinde olayın bugün meydana gelmiş gibi tekrar yayınlandığı anlaşıldı.

Söz konusu videoyu çektiği ve paylaştığı tespit edilen K.N.A. isimli kişi, 4 Ağustos 2020'de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yakalandı. Bu kişi hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan adli işlem yapıldığı tespit edildi.

Öte yandan görüntüde yer alan kişilerin tümü hakkında sınır dışı ile ilgili gerekli idari işlemlerin yapıldığı belirtildi.

