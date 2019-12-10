Zigetvar kuşatmasına ışık tutan keşif: Kanuni Külliyesi gün yüzüne çıktı

Zigetvar Kuşatması sırasında 7 Eylül 1566’da hayatını kaybeden Kanuni Sultan Süleyman’ın, TİKA destekleriyle ortaya çıkarılan türbe alanındaki kazı çalışmaları tamamlandı. Kazı tam 7 yıl sürdü ve yerleşkedeki tüm yapılar gün yüzüne çıktı.

ZİGETVAR Kuşatması sırasında 7 Eylül 1566’da hayatını kaybeden Kanuni Sultan Süleyman’ın, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) destekleriyle ortaya çıkarılan türbe alanındaki kazı çalışmaları tamamlandı. TİKA Budapeşte Program Koordinatörü Seda Dağlı, alandaki çalışmaları yürüten Macar ekibin başındaki Pecs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Norbert Pap ve Macaristan’ın eski Ankara Büyükelçisi Janos Hovari çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ÖLÜMÜ GİZLENMİŞTİ

Dağlı, 21 Kasım 2012’de TİKA ve Zigetvar Belediyesi arasında “Araştırma Destek Anlaşması” imzalanmasının ardından Osmanlı Devleti’nin 10. padişahı Kanuni Sultan Süleyman’ın son seferini yaptığı Zigetvar’da hayatını kaybetmesi üzerine iç organlarının defnedildiği bölgenin ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmaların başladığını söyledi.

Dağlı “Sultan Süleyman’ın iç organlarının defnedildiği türbesinin bulunmasına yönelik araştırma ve kazı çalışmaları sırasında türbenin yanı sıra cami, tekke, kervansaray, ordugah ve onu koruyan palankanın da bulunduğu bir kompleksin gün ışığına çıkarılması başta Türk-Macar araştırma ekibinin sorumluları olmak üzere her iki ülkeden paydaşları hem çok heyecanlandırmış hem de gururlandırmıştır” dedi.

Pecs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Norbert Pap da şöyle konuştu: “Yerleşkedeki tüm yapıları bulduk ve ortaya çıkardık. Türbe, cami, tekke, kervansaray, ordugahı ve onu koruyan palankayı bulduk. Benzer şekilde yerleşkede yaşayan halkın yaşadığı alanları ve nelerle uğraştığını da tespit ettik.” Macaristan’ın eski Ankara Büyükelçisi Janos Hovari ise bu projenin önemini anlayan ve destekleyen TİKA Başkanı Serdar Çam’a teşekkür etti.

Zigetvar kuşatması sırasında 1566’da hayatını hayatını kaybeden Kanuni Sultan Süleyman’ın ölüm haberi askerler arasında moral bozukluğu yaratmaması için gizlenmişti. Kanuni’nin naaşının bozulmaması için iç organları çıkartılarak otağının bulunduğu yere gömülmüştü. Kanuni’nin bedeni ise muhasaradan sonra İstanbul’a getirilerek Süleymaniye Camisi avlusundaki bugünkü yerine defnedilmişti.