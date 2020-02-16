İSTANBUL 11°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0553
  • EURO
    6,5624
  • ALTIN
    307.841
  • BIST100
    120151
Güncel

Zihinsel engelli yaşlı adam ormanda ölü bulundu

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde 4 gündür haber alınamayan zihinsel engelli yaşlı adam, yapılan aramalar sonucu ormanlık alanda ölü bulundu.

İHA16 Şubat 2020 Pazar14:13 - Güncelleme: 16 Şubat 2020 Pazar 14:13

Edinilen bilgiye göre, Köprübaşı ilçesi Yenice Mahallesi'nde ikamet eden 69 yaşındaki İhsan Koç’tan haber alamayan eniştesi Yusuf Özdemir ve yakınları tarafından jandarmaya kayıp ihbarının verilmesinin ardından arama çalışmalarına başlandı. 4 gün boyunca Köprübaşı İlçe Jandarma Komutanlığından 20, AFAD'dan 4 kişilik ekip ve Yenice Mahallesi halkı ile birlikte iki noktadan arama tarama faaliyeti yapıldı. Zihinsel engelli yaşlı adam, ekipler tarafından Yenice Mahallesi'ne 2 kilometre mesafede bulunan ormanlık alanda ölü buldu. Yaşlı adamın cenazesinin ölüm nedeninin tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderileceği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Polis görme engelli taraftara maçı anlattı... Hem duygulandırdı, hem alkışlattı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Moskova ile makas açılıyor
Moskova ile makas açılıyor

Moskova ile makas açılıyor

Esed rejimine ağır darbe
Esed rejimine ağır darbe

Esed rejimine ağır darbe

Türkiye'de bir ilk: Milli radarda sona yaklaşıldı
Türkiye'de bir ilk: Milli radarda sona yaklaşıldı

Türkiye'de bir ilk: Milli radarda sona yaklaşıldı

Ekonomiye 10 milyar dolarlık dev katkı! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak
Ekonomiye 10 milyar dolarlık dev katkı! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak

Ekonomiye 10 milyar dolarlık dev katkı! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.