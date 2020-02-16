Zihinsel engelli yaşlı adam ormanda ölü bulundu

İHA 16 Şubat 2020 Pazar14:13 - Güncelleme: 16 Şubat 2020 Pazar 14:13

Edinilen bilgiye göre, Köprübaşı ilçesi Yenice Mahallesi'nde ikamet eden 69 yaşındaki İhsan Koç’tan haber alamayan eniştesi Yusuf Özdemir ve yakınları tarafından jandarmaya kayıp ihbarının verilmesinin ardından arama çalışmalarına başlandı. 4 gün boyunca Köprübaşı İlçe Jandarma Komutanlığından 20, AFAD'dan 4 kişilik ekip ve Yenice Mahallesi halkı ile birlikte iki noktadan arama tarama faaliyeti yapıldı. Zihinsel engelli yaşlı adam, ekipler tarafından Yenice Mahallesi'ne 2 kilometre mesafede bulunan ormanlık alanda ölü buldu. Yaşlı adamın cenazesinin ölüm nedeninin tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderileceği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.