Zihninizi kimseye ipotek etmeyin

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Kadın Danışma Konseyi Başkanı Esra Albayrak, Tenzile Erdoğan İmam Hatip Lisesi tarafından yürütülen “Vize: Kızlar İçin Vizyoner Hedefler’’ projesinin rozet töreninde konuştu. Albayrak, kendi lise dönemindeki hayallerinin sınırlarıyla bugünkü lisedeki genç kızların hayallerinin sınırları arasındaki farkı gördüğünde heyecanlandığını ve duygulandığını dile getirdi. Heyecanlı olmasının bir sebebi de bu projenin Tenzile Erdoğan İmam Hatip Lisesi’nde gerçekleşmesi olduğunu ifade eden Albayrak, Tenzile Erdoğan’ın girişimcilik, liderlik ve sosyal sorumluluk noktasında farkındalığı yüksek bir kadın olduğunu vurgulayarak, anneliğin liderlik, girişimcilik ve topluma hizmet gerektirdiğini söyledi.

ÖZGÜVENLİ OLUN

Türkiye’nin genç nüfusu olan bir ülke olduğunu, genç neslin de hızlı değişim ve dönüşüm demek olduğunu belirten Albayrak, müfredata sıkışmış bir eğitimin yetersiz kalacağının altını çizerek, her okulun bir çıkış yolu aradığını, bu noktada da Vize Projesi’nin de bir öneri olarak sunulacağını kaydetti. Albayrak, öğrencilere, “Dünya şartlarında sıkıntı duyduğumuz, sevmediğimiz, hoşumuza gitmeyen bir yığın şey olabilir, olsun da mutlaka. Olsun ki, siz başka bir hayal kurun. Siz daha başka bir dünya hayal edebilirsiniz, etmelisiniz. Kuracağınız güzel hayaller alacağınız başarılarla da taçlanacak. Meraklarınız olsun, onların peşine düşün. Sorgulamaktan kaçınmayın, araştırın. Zihninizi, beyninizi kimsenin ipoteği altına vermeyin. Özgüvenli olun ama asla şımarık olmayın. En iyi okulda, en iyi öğretmenle de muhatap olsanız, siz kendinize yatırım yapmadıkça başarı gelmeyecektir.”

28 ŞUBAT KAHRAMANLARINI DAHA TANITMADI

Esra Albayrak okurken çok fazla hayal kuramadıklarını dile getirerek, şöyle konuştu: “Bir öğrenci olarak hala hazmedemediğim ve bize bunları yaşatanları affedemediğim bir konu var. O da hayal kurmamıza engel olmaları. Her şey bir yana, kaybedilen yıllar, ailelerinden uzak kalan arkadaşlarımız, travmayı kaldıramayıp farklı hastalıklara uğradıktan sonra vefat edenler… Bütün bunlar için çok ağır bedeller ödendi. Kimileri tabi bunun böyle bir ajitasyona döndüğünü falan anlatıyor. Aman ha bu aldatmacaya düşmeyin. 28 Şubat’ın daha romanı yazılmadı, filmi çekilmedi, psikolojisi yapılmadı, akademik çalışmaları bitmedi. 28 Şubat daha kahramanlarını tanıtmadı.”