Zimbabve'de halk 'Zumbani'nin koronavirüse iyi geldiğini öne sürdü

AA 17 Şubat 2021 Çarşamba 14:50 - Güncelleme: 17 Şubat 2021 Çarşamba 14:59

52 yaşındaki Nyson Mhaka ve eşi 47 yaşındaki Gertrude, geçen yıl aralık ayında yakalandıkları Kovid-19'u "harika bitki" olarak isimlendirilen Zumbani ile yendiklerini açıkladı.

Mhaka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Zumbani iyileşmemize yardım etti, o bitkiyi kullanmasaydık ölmüş olurduk." dedi.

Kızları sayesinde bu tedaviye yöneldiklerini anlatan Mhaka, bitkiyi kaynatarak suyunu içtiklerini ve sonrasında iyileşmeye başladıklarını iddia etti.

33 yaşındaki Zimbabveli gazeteci Constance Makoni de bitkiyi kullanarak annesini iyileştirdiğini öne sürdü.

Makoni, günde bir ya da iki kez Zumbani çayını Kovid-19 olan anne ve babasına verdiğini ve böylece ikisinin de iyileştiğini aktardı.

- SOLUNUMA İYİ GELİYOR

Doktorlar ve bitki uzmanları ise Zimbabve başta olmak üzere birçok Afrika ülkesinde yetişen ve çalıya benzeyen Zumbani bitkisinin Kovid-19 hastalarını iyileştirdiğine dair bir kanıtın olmadığını ancak bu bitkinin solunum rahatsızlıklarına iyi geldiği bilgisini paylaştı.

Zimbabveli doktor Henry Madzorera, AA muhabirine, "Zumbani bitkisine bir şans verilebilir, sadece Batı tıbbına güvenmemeliyiz, denenebilecek birçok bitki var." dedi.

Büyük ilaç firmalarının Afrika'daki bitkisel ilaçlarla ilgilenmediğine dikkati çeken Madzorera, "Zumbaniyi uzun süredir kullanıyoruz. Eğer birileri faydalı olduğunu düşünüyorsa kabul edebiliriz." şeklinde konuştu.

Bitki uzmanı Sarudzai Javaza ise bu bitkinin Kovid-19 tedavisinde destekleyici olarak kullanılabileceğini belirtti.

Aktarlar ise Kovid-19'a iyi geldiğini öne sürerek Zumbani bitkisini satmaya devam ediyor.