Zincirleme kazada 5 araç birbirine girdi: 2'si çocuk 8 yaralı

Kaza, saat 13.50 sıralarında, Yeşilkent Mahallesi mevkiinde TEM Otoyolu'nda meydana geldi. Ukrayna'dan Türkiye'ye turist getiren BH 8717 PP plakalı tur otobüsü, henüz bilinmeyen nedenle aynı yönde seyir halinde olan 34 DP 7798 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonun arka kapağı önce Ukrayna plakalı yolcu otobüsüne, ardından arkadaki 3 araca çarparak zincirleme kazaya neden oldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak trafiğin akışını sağladı. 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 2'si çocuk olmak üzere toplamda yaralanan 8 kişi, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla çevredeki en yakın hastanelere kaldırıldı. TEM Otoyolu'nun trafiğe kapatılan 2 şeridi kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından tekrar normale döndü.

"ÇOK YARALI VAR"

Kazaya karışan aracın sürücüsü Mustafa Yanaral, "Birden bir patırtı koptu, otobüs sağ tarafa girdi, o arada kamyona vurdu. Kamyona vurduktan sonra kamyon bize vurdu. Allak bullak oldu, bir anda can pazarı. Çok yaralı var, otobüsün sol tarafındakilerin hepsi yaralı. Kamyona vurunca kamyonun kasası sol tarafı biçti. Toplamda 5-6 araç kazaya karıştı. Çünkü biz öndeydik bize vurunca biz de öndekine vurduk. Benim vurduğum araç kaçtı." ifadelerine yer verdi.