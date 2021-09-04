İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Eylül 2021 Cumartesi / 27 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3054
  • EURO
    9,9333
  • ALTIN
    488.17
  • BIST100
    1468.67
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Zincirleme trafik kazası: 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Güncel

Zincirleme trafik kazası: 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

AA4 Eylül 2021 Cumartesi 00:52 - Güncelleme: 4 Eylül 2021 Cumartesi 00:53
ABONE OL

Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolu Hilvan ilçesi girişinde, Mustafa Kurçi idaresindeki 63 EV 956 plakalı kamyonet, Mehmet Mehdi Erol yönetimindeki 56 AF 051 plakalı otomobil, Mustafa Toprak'ın kullandığı 63 ABR 962 plakalı otomobil, Abdulkadir Yavuz idaresindeki 46 DL 990 plakalı otomobil, İbrahim Halil Taşni yönetimindeki 45 ZC 2460 plakalı otomobil ve Mehmet Kadri Aslan'ın kullandığı 21 ACA 092 plakalı kamyonet çarpıştı.

Zincirleme kazada sürücülerden Kurçi, Toprak, Yavuz, Taşni ile araçlardaki yolcular Aslıya Kurçi, Suzan Serçek ve Eyyüp Boncuk yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Hilvan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mustafa Toprak, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Yaralılardan durumu ağır olan Abdulkadir Yavuz ise Şanlıurfa'ya sevk edildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.