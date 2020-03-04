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Zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Diyarbakır'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

IHA04 Mart 2020 Çarşamba 16:27 - Güncelleme: 04 Mart 2020 Çarşamba 16:27

Olay, Yenişehir ilçesi Kışla Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 21 DN 521 plakalı araç, önünde seyreden 33 ACF 914 plakalı araca çarptı. Kaza sonrası hızını alamayan 35 UFA 66 plakalı araç da 21 DN 521 plakalı araca arkadan çarptı. Kazada 35 UFA 66 plakalı araçta bulunan bir kişi yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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