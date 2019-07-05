30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6193
  • 6,3327
  • 255.568
  • 99.556
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Zincirlikuyu'da inşaat halindeki plazada yangın

Zincirlikuyu'da inşaat halindeki bir plazanın giriş bölümünde yangın çıktı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Zincirlikuyu'da inşaat halindeki bir plazanın giriş bölümünde yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek kontrol altına alındı.

Çantasını çaldıkları kadını yerde sürüklediler! İfadeleri şok etti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

O ülkede FETÖ'ye büyük darbe! Hepsi devredildi

O ülkede FETÖ'ye büyük darbe! Hepsi devredildi

Ödül koydukları teröriste yazı yazdırdılar

Ödül koydukları teröriste yazı yazdırdılar

Yusuf Yazıcı’ya 20 milyon euro

Yusuf Yazıcı’ya 20 milyon euro

Dehşete düşüren ifadeler: Damadı şeytan olarak gördüm

Dehşete düşüren ifadeler: Damadı şeytan olarak gördüm

Yüzde 90'ı tamamlandı... Gün sayıyor

Yüzde 90'ı tamamlandı... Gün sayıyor

Trump’ın damadından ‘yüzyılın’ tehdidi

Trump’ın damadından ‘yüzyılın’ tehdidi

Günde 7 bin TL kazanan var, Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor

Günde 7 bin TL kazanan var, Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor

Yargıtay'dan tarihi karar: Şüpheden suç doğmaz

Yargıtay'dan tarihi karar: Şüpheden suç doğmaz
 

POPÜLER HABERLER

Türkiye´den çok önemli S-400 açıklaması: Haftaya göreceksiniz

Türkiye´den çok önemli S-400 açıklaması: Haftaya göreceksiniz

Türkiye'de 16 alan 'kesin korunacak hassas bölge' listesine girdi

Türkiye'de 16 alan 'kesin korunacak hassas bölge' listesine girdi

Rus uzmandan Türk TF-X yorumu: En büyük umut olacak

Rus uzmandan Türk TF-X yorumu: En büyük umut olacak

Yeni iPhone'un dizaynı doğrulandı

Yeni iPhone'un dizaynı doğrulandı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA