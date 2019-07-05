Zincirlikuyu'da inşaat halindeki plazada yangın
Zincirlikuyu'da inşaat halindeki bir plazanın giriş bölümünde yangın çıktı.
- DHA
Zincirlikuyu'da inşaat halindeki bir plazanın giriş bölümünde yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek kontrol altına alındı.
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