İSTANBUL 34°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ağustos 2025 Cuma / 28 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,015
  • EURO
    47,6401
  • ALTIN
    4390.15
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ziraat alanında başladı ormana sıçardı: İzmir'deki yangına havadan ve karadan müdahale
Güncel

Ziraat alanında başladı ormana sıçardı: İzmir'deki yangına havadan ve karadan müdahale

İzmir'de ziraat alanında başlayan yangın ormana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahaleye başladı. Alevlere, 8 uçak ve 9 helikopter ile çok sayıda kara aracıyla müdahale ediliyor.

IHA22 Ağustos 2025 Cuma 14:35 - Güncelleme:
Ziraat alanında başladı ormana sıçardı: İzmir'deki yangına havadan ve karadan müdahale
ABONE OL

İzmir'in Menderes ilçesinde ziraat arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı. Geniş bir alana yayılan alevlere havadan 8 uçak ve 9 helikopter, karadan da arazözlerle müdahale sürüyor.

Menderes ilçesi Çile Mahallesi'nde bugün saat 12.45 te ziraat arazisinden çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Kuru otların ve rüzgarın etksiyle alevler geniş bir alana yayıldı. Yangına 12.55 itibariyle müdahale başladı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 8 uçak, 9 helikopterle havadan, 25 arazöz, 26 su ikmal ve 4 dozer ile karadan söndürme çalışmaları devam ediyor. Gökyüzün doğru metrelerce yükselen dumanlar Kuşadası ilçesinden dahi görülebiliyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Göç yolunda nefes molası! Leyleklerden Sultangazi'de kartpostallık durak

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.