“Ziraat Bankası, Sıfır Atık Haftası'nda Sürdürülebilir Bankacılık Vizyonunu Güçlendiriyor”

Sıfır Atık Haftası kapsamında çevresel sürdürülebilirlik alanındaki vizyoner çalışmalarına dikkat çeken Banka, kaynak verimliliği, yenilenebilir enerji yatırımları, karbon emisyonlarının azaltılması ve dijital dönüşüm odaklı uygulamalarıyla sürdürülebilir bankacılık vizyonunu hayata geçirmeye kararlılıkla devam ediyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BANKACILIK, KURUMSAL STRATEJİSİNİN MERKEZİNDE

Ziraat Bankası, faaliyetlerini yalnızca finansal büyüme stratejisiyle değil, aynı zamanda çevresel ve toplumsal etkileri gözeten bir yaklaşımla sürdürüyor. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin liderliğinde ve himayelerinde yürütülerek küresel bir farkındalık hareketine dönüşen Sıfır Atık Projesi'nin vizyonunu paylaşan Banka; bu yaklaşımı Türkiye çapındaki geniş şube ağının atık yönetiminden diğer operasyonel süreçlerine, dijital bankacılık hizmetlerinden tedarik zinciri yönetimine kadar geniş bir alanda uyguluyor.

GENEL MÜDÜR ALPASLAN ÇAKAR'DAN SIFIR ATIK HAFTASI MESAJI

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Sıfır Atık Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kaynakların sınırlı olduğu bir dünyada, sürdürülebilirlik artık kurumlar için bir tercih değil, geleceğe karşı yerine getirilmesi gereken temel bir sorumluluktur. Ziraat Bankası olarak faaliyetlerimizi ekonomik başarı ile çevresel sorumluluğu birlikte gözeten bir anlayışla yürütüyoruz. Sıfır Atık yaklaşımını yalnızca bir çevre politikası olarak değil, kurumsal kültürümüzün ve iş yapış biçimimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz."