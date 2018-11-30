Ziraat fakültesini seçecek öğrencilere Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan burs imkanı sağlanacak
Üniversite sınavında ilk 20 bine girip ziraat fakültesini tercih eden öğrencilere Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan burs imkanı sağlanacak.
- AA
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı açıklamada "Bakanlık olarak özellikle ziraat fakültesini seçecek arkadaşlarımıza, kardeşlerimize ve özellikle üniversitenin ilk 15 bininde olan, 20 bininde olan arkadaşlarımıza bir burs programı üzerinde çalışmaya başladık, yakın zamanda açıklayacağız." dedi
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