Ziraat fakültesini seçecek öğrencilere Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan burs imkanı sağlanacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı açıklamada "Bakanlık olarak özellikle ziraat fakültesini seçecek arkadaşlarımıza, kardeşlerimize ve özellikle üniversitenin ilk 15 bininde olan, 20 bininde olan arkadaşlarımıza bir burs programı üzerinde çalışmaya başladık, yakın zamanda açıklayacağız." dedi