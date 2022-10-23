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Zırhlı polis aracına ateş açan teröristler böyle yakalandı!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde zırhlı polis aracına ateş açan 3 PKK/KCK'lı teröristin yakalanmasına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

AA23 Ekim 2022 Pazar 08:27 - Güncelleme:
Zırhlı polis aracına ateş açan teröristler böyle yakalandı!
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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yüksekova'da dün gece yarısı devriye görevi yürüten Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğüne ait zırhlı araca uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.

Üç kişi oldukları belirlenen zanlılar, olay sonrası kaçarak Yeni Mahalle'de bulunan bir müştemilata girdi.

Bölgeye sevk edilen güvenlik güçlerinin "teslim ol" çağrısına uymayan zanlıların kaçmaya çalışması üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyon sonucunda terör örgütü PKK/KCK mensubu oldukları belirlenen "Sorej" kod adlı Hüseyin Ş, Vesim A. ve Reber S, üzerlerindeki uzun namlulu tüfek ve tabancayla yakalandı.

Zanlıların evlerindeki aramada ise bir tabanca ve bomba atar mühimmatı ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken 3 teröristin yakalanma anları ortaya çıktı.

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