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Zirveden liderlere terörle mücadele çağrısı! PKK'nın PYD/YPG ile ilişkisi kitapla NATO'ya anlatıldı

İletişim Başkanlığı, dünya liderlerini bir araya toplayan NATO zirvesi için Madrid'e gelen tüm katılımcılara terör örgütü PKK/PYD ilişkisini anlatan kitap dağıttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da liderlere terörün kanlı yüzünü gösteren video izletti.

Akşam2 Temmuz 2022 Cumartesi 09:20 - Güncelleme:
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İletişim Başkanlığı, NATO zirvesi için İspanya'nın başkenti Madrid'e gelen tüm katılımcılara terör örgütü PKK/PYD ilişkisini anlatan kitap dağıttı. PYD'nin, kendisini DEAŞ ile mücadele eden bir örgüt olarak göstermeye çabaladığına vurgu yapılan kitapta, terör örgütünün Suriye yapılanması tüm yönleriyle anlatıldı. Örgüt ilişkisi şemalarla gösterilirken, örgüt üst düzey yöneticilerinin beyanlarına da yer verildi.

'HALKINIZ İÇİN ÖNLEM ALIN'

PYD'nin ilk liderleri arasında yer alan Ebu Welat kod adlı Salih Müslim'in 1984'ten itibaren terörist başı Abdullah Öcalan ile ilişkisi olduğu, terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticileri Duran Kalkan başta olmak üzere örgüt kamplarında çekilmiş fotoğrafları tek tek gösterildi. Kitapta özetle şu değerlendirme yapıldı: "PYD/YPG-SDG tarafından oluşturulmak istenilen 'PKK/KCK ile PYD/YPG farklı örgütlerdir' algısı; her iki örgüt arasındaki organizasyonel ilişkiye dair deliller, örgüt mensuplarının itirafları, ele geçirilen görsel/yazılı örgütsel dokümanlar, bağımsız kuruluşların tanıklıklarıyla bertaraf edilmiştir. Bu gerçeğin bilinmesi ve PYD/YPG gibi terör örgütlerine karşı gerekli önlemlerin alınması insan hakları ve güvenli yaşam için önemli bir adım olacaktır."

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