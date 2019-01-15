Ziyarete gitti, tutuklanıp aynı cezaevine konuldu
Balıkesir'de silahlı terör örgüt FETÖ'den tutuklu yakınına ziyaret için cezaevine giden E.I., UYAP sorgusunda FETÖ üyeliğinden aradığı ortaya çıktı. E.I. gözaltına alınırken çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp ziyarete gittiği cezaevinde konuldu.
- Muammer Başkan- TürkMedya Ege Temsilcisi
Balıkesir'de cezaevi ziyaretinde trajikomik bir olay yaşandı. E.I., Kepsut ilçesindeki Balıkesir L Tipi Kapalı Cezaevi'nde silahlı terör örgütü FETÖ suçundan tutuklu olarak bulunan bir yakınını ziyarete gitti. E.I.'nın yapılan UYAP sorgusunda Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan E.I., daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak tutuklu bulunduğu yakınını ziyarete gittiği Balıkesir L Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.
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