Ziyaretin perde arkası ortaya çıktı! CHP-DEM Parti görüşmesinde bebek katili Öcalan pazarlığı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun izinden gitti. Geçtiğimiz günlerde PKK'nın siyasi kolu DEM Parti eş başkanlarını CHP Genel Merkezi'nde misafir etti. CHP, Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ı kırmızı halıyla karşıladı. Görüşme sonrası yapılan ortak açıklamada yerel seçimler için yapılacak ittifakı açık açık itiraf etti ve "İlişkilerimizi şeffaf bir şekilde sürdüreceğiz!" dedi.

YEREL SEÇİMLERDE İŞ BİRLİĞİNE YEŞİL IŞIK

Toplantıdan sonra 'Kayyum siyasetini kesin ve net bir dille reddediyoruz.' diyen Özel seçimde iş birliği mesajı verdi. 'Kent uzlaşısı' vurgusu yapan DEM Parti Eş Genel Başkanı Oruç ise iş birliğinde izlenecek yol ve yöntemi görüştüklerini söyledi.

KIRMIZI HALI DETAYI DİKKATLERDEN KAÇMADI

Öte yandan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in DEM Partili yöneticilerini Genel Merkez binası girişinde kırmızı halıyla karşılaması dikkatlerden kaçmadı.

ASIL GÜNDEM BEBEK KATİLİ ÖCALAN'MIŞ!

CHP-DEM görüşmesine ilişkin PKK yayın organına açıklamalarda bulunan DEM Parti Eş Başkan Yardımcısı Tayip Temel, görüşmede asıl gündemin bebek katili 'Öcalan' olduğunu itiraf etti.

Temel, "CHP ile görüşme aslında bir iade-i ziyaretti. Biliyorsunuz Genel Başkanları Özgür Özel, partimizi ziyaret etmişti. Biz de bu çerçevede bir ziyaret gerçekleştirdik. Bugün şüphesiz, Kürt sorunu, Kürt sorununa yönelik CHP'nin ve genel olarak muhalefetin yaklaşımı, tecrite ve tecritin aslında çözüm önündeki engelleyici rolüne dair tartışmalar yürütüldü. Bizim gündemimizde bu vardı. Can Atalay durumu ve içeride olan yüzlerce arkadaşımızın durumunu esas olarak siyasi gündem çerçevesinde yürütüldü. Seçim başlığı ise bu konulardan sadece biriydi" dedi.