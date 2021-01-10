Star.com.tr 10 Ocak 2021 Pazar 09:33 - Güncelleme: 10 Ocak 2021 Pazar 09:54

Yunan basını, Arnavutluk Cumhuriyeti Başbakanı Edi Rama'nın Türkiye ziyaretinden rahatsız oldu.

"TÜRKİYE, ARNAVUTLUK'TA HASTANE YAPINI ÜSTLENDİ"

Ziyaret vesilesiyle "Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi" kurulmasına ilişkin ortak bildirinin imzalandığını belirten Yunan basını, Türkiye'nin Arnavutluk'ta tam donanımlı 150 odalı bir şehir hastanenin yapımını üstlendiğini yazdı.

"ARNAVUTLUK YÖNÜNÜ TÜRKİYE'YE ÇEVİRDİ"

Arnavut siyasetinde Yunan karşıtlığının göze çarptığını yazan Yunan basını "Arnavutluk Yunanistan'a sırtını dönüyor ve yönünü Türkiye'ye çeviriyor" ifadelerini kullandı.

YUNAN BASININDAN TUHAF "AB" İDDİASI

İyonya'daki karasularının 12 mil'e uzatılması Arnavutluk ile bir sürtüşme noktası olmadığını altını çizen Yunan basını, Arnavutluk'un Türkiye olan ilişkilerinin Avrupa Birliği'ne katılma hayalini zayıflattığını ileri sürdü.

RAMA'DAN ASELSAN'A ZİYARET

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ikili ilişkileri görüşen Başbakanı Rama, Arnavutluk'un ihtiyaçlarını tespit etmek için ASELSAN'a ziyarette bulunmuş, yakın gelecekte Arnavutluk'un şehirleri ve yollarında ASELSAN tarafından geliştirilen teknolojilerin kullanılmasını arzu ettiğini belirtmişti.

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