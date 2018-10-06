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Zonguldak Barosu tarafından "Aile Hukuku HMK Yargıtay Uygulamaları" semineri düzenlendi

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan, 'Çocukların icra daireleriyle görüşmemesi, ücret yatırmak zorunda olmamaları, çocuk teslim merkezleri kurulması gibi bir proje gündemde ki bunlar hükümetin 100 günlük icra programı içerisinde yer almış konular.' dedi.

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Zonguldak Barosu tarafından bir otelde "Aile Hukuku HMK Yargıtay Uygulamaları" başlıklı seminer düzenlendi.

Gençcan, burada yaptığı konuşmada, ülkenin gündeminde çeşitli popüler konuların olduğunu söyledi.

Bugün için yoksulluk nafakasının sınırlı olmasının Türkiye'nin gündeminde bulunduğunu belirten Gençcan, şöyle devam etti:

Çocukların icra daireleriyle görüşmemesi, ücret yatırmak zorunda olmamaları, çocuk teslim merkezleri kurulması gibi bir proje gündemde ki bunlar hükümetin 100 günlük icra programı içerisinde yer almış konular. Dolayısıyla bu seferki konu ciddi bir hale geldi. İki hafta önce Bursa Barosu'ndaydım. Onlara bir yıl önce söylediklerimin çoğunun tersini bu sefer ikinci gelişimde söylemek zorunda kaldım. Çünkü hukuk sürekli değişiyor, akıyor ve yorum yapılıyor. Bu arada da gerek hak ihlallerinin olması, gerekse Anayasa Mahkemesi'nin kararları sebebiyle bizim de daire olarak bu hak ihlalleri dava konuları konusunda süratle uyum göstermemizin tabii bir sonucu olarak da içtihat değişikliklerine gidilmekte.

Çok sayıda içtihat değişikliğine gidildiğini aktaran Gençcan, "Bunlar keyfi sebeplerimizle değil. Altında gerekçeleri, argümanları, felsefesi olan gerekçelerle içtihat değişikliğine gidiyoruz." şeklinde konuştu.

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