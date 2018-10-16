Zonguldak merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullandıkları iddiasıyla KHK ile ihraç edilen 3 astsubay, 1 askeri öğrenci ve polis memuru hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Zonguldak merkezli, İstanbul, Ankara, Sakarya ve Manisa'da eş zamanlı olarak yapılan operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler işlemler için Zonguldak Emniyet Müdürlüğü'ne gönderildi. 1 şüphelinin yakalanması için ise çalışmaların devam ettiği bildirildi.