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Zonguldak merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

Zonguldak merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullanarak haberleştikleri tespit edilen 3 asker ve 1 askeri öğrenci gözaltına alındı.

  • DHA
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 Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullandıkları iddiasıyla KHK ile ihraç edilen 3 astsubay, 1 askeri öğrenci ve polis memuru hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Zonguldak merkezli, İstanbul, Ankara, Sakarya ve Manisa'da eş zamanlı olarak yapılan operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler işlemler için Zonguldak Emniyet Müdürlüğü'ne gönderildi. 1 şüphelinin yakalanması için ise çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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