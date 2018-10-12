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Zonguldak merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Zonguldak merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda ByLock kullandıkları ve örgütsel faaliyetlere katıldıkları tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

  • DHA
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Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Bylock kullanan ve örgütsel faaliyetlerde bulunan 7 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Zonguldak merkezli Manisa, Kocaeli ve Ankara'da sabaha karşı eş zamanlı olarak yapılan operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler işlemler için Zonguldak Emniyet Müdürlüğü'ne gönderildi. 2 şüphelinin yakalanması için ise çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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