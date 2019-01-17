Zonguldak merkezli 5 ilde 'kripto' FETÖ operasyonu

Alınan bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, örgütün TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandıkları ileri sürülen, aralarında 2 muvazzaf asker, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen 3 askeri öğrenci ile bir ByLock kullanıcısı mahrem imamı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Zonguldak, İstanbul, Kocaeli, Şanlıurfa ve Giresun'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, bilgisayar ve bazı dokümanlara el konuldu.