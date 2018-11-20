Zonguldak merkezli FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'ardışık arama' ve 'kripto şifreleme' yöntemlerini kullanarak, haberleşen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki FETÖ/PDY üyelerine yönelik soruşturma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün sabah Zonguldak merkezli İstanbul, Ankara, Balıkesir, Kırklareli, Van ve Malatya'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 7 kişi gözaltına alınırken, 4 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.