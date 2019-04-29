Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) 'kripto' yapılanmasına yönelik Zonguldak merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, adliyeye gönderildi.
- AA
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandıkları iddiasıyla Zonguldak, Ankara ve Karabük'te gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürüldü.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 25 Nisan'da Zonguldak, Ankara ve Karabük'te belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 1 muvazzaf asker ile ihraç edilen 1 askeri öğrenci, avukat, tekniker ve ''mahrem imam'' olduğu öne sürülen şüpheli gözaltına alınmıştı.
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