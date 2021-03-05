Zonguldak Valiliği'nden o görüntülerle ilgili açıklama

DHA 05 Mart 2021 Cuma 16:02 - Güncelleme: 05 Mart 2021 Cuma 16:02

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu'nun geçen yıl 20 Kasım'da yaptığı denetimde girdiği eczanede maske takmayan çalışanlara yönelik sözleri, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerle ilgili Zonguldak Valiliği açıklamada bulundu. Açıklamada, sosyal medya hesapları üzerinden bugün servis edilen 'biz tutanak düzenleyelim, siz itiraz edersiniz' başlıklı paylaşımlarla ilgili olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması ihtiyacı duyulduğu ifade edildi. Koronavirüsle mücadele kapsamında Ereğli ilçesinde denetimlerin kaymakamlık koordinesinde gerçekleştirildiği ifade edilen açıklama şöyle:

"Denetim çalışmalarının etkinliği ve sürekliliğini takip ve kontrol amacıyla bu faaliyetlere başta kaymakamımız olmak üzere tüm daire amirlerimiz de bizzat sahada eşlik etmektedirler. İçişleri Bakanlığımızca yayımlanan genelgelerle esasları belirlenen denetim çalışmalarının temelini rehberlik edici fonksiyon oluşturmakta olup, saha denetimlerinde öne çıkarılmak istenilen ana husus toplumsal sorumluluk çerçevesinde duyarlılığın en üst seviye yükseltilmesidir. Kamuoyuna bugün yaşanmış gibi sunulan hadise 26 Kasım 2020 tarihli denetimler sırasında gerçekleşmiştir. Üzerinden üç aydan fazla süre geçen bir diyaloğu içerisinde bulunduğumuz kontrollü normalleşme döneminde ve esasını rehberliğin oluşturduğu dinamik denetim modeline geçilen bir sürecin başlangıcında gündeme getirmek iyi niyetli bir yaklaşım olmayıp, bu tür gerçeğe aykırı spekülatif haber ya da paylaşımlar denetim faaliyetlerinin etkinliği üzerinde ciddi riski oluşturmaktadır."