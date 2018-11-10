Son Dakika Haberleri 10

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Zonguldak'da kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar tutuklandı

Zonguldak'ta kendilerini polis olarak tanıtarak kandırdıkları Yaşar K.(63) adlı kadını dolandırmaya çalışırken yakalanan 4 şüpheli, tutuklandı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay dün sabah saatlerinde, Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Hakkı Çavuş Parkı'nda meydana geldi. Telefon dolandırıcıları, kentte yaşayan Yaşar K. adlı kadını arayıp kendilerini polis olarak tanıtarak, 'Kimlik bilgileriniz ve banka hesaplarınız FETÖ'nün eline geçmiş. İstediğimiz parayı verirseniz sizi kurtarabiliriz' diyerek para istedi. Telefonda görüştüğü kişiye önce para vermeyi kabul eden Yaşar K., ardından polisi arayarak durumu anlattı. Polis ekipleri Yaşar K.'nın dolandırıcılarla buluşacağı parkta önlem aldı.
 
Parayı almak için İstanbul'dan kente gelen dolandırıcılar Yunus Ş.(26), İsmail K.(29), Eray E.(20) ve Volkan K.(24) kadınla parkta buluştu. Dolandırıcılar para dolu çantayı aldıkları anda polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Yaşar K.'nın 25 bin lira, 4 bin 500 sterlin, 36 adet küçük altınını dolandırıcılara kaptırması engellendi.
 
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Yunus E.Ş.(26), İsmail K.(29), Eray E.(20) ve Volkan K.(24) 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kent merkezinde susturucu taktığı dürbünlü tüfekle kuş avladı

Kent merkezinde susturucu taktığı dürbünlü tüfekle kuş avladı

Genelkurmay Atatürk'ün renkli fotoğraflarını yayınladı

Genelkurmay Atatürk'ün renkli fotoğraflarını yayınladı

Anıtkabir'de Atatürk'ü anma töreni

Anıtkabir'de Atatürk'ü anma töreni

Mustafa Kemal Atatürk'ün sporla ilgili sözleri

Mustafa Kemal Atatürk'ün sporla ilgili sözleri

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA