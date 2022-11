Zonguldak'ta 4 madencinin yaralandığı patlamayla ilgili soruşturma sürüyor

Karaelmas Gazeteciler Derneğinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Tutulmaz, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olayın olduğu andan itibaren işin adli yönünü savcılıkla birlikte yürüttüğünü söyledi.

Patlamanın sebebiyle ilgili şu anda bir şey söylemenin uygun olmayacağının altını çizen Tutulmaz, şu bilgileri paylaştı:

"Türkiye Taşkömürü Kurumunun (TTK) uzmanları bunu yerinde incelediler. Adli olay olduğu için bunu ilgililerin söylemesinde fayda var. Her zaman olabilecek patlamalardan birisi olduğu şeklinde bana iletilen şey. Küçük kömür tozu patlaması şeklinde söylendi. Şu an itibarıyla zaten 4 yaralımız hastaneye kendi imkanlarıyla geldiler. Hatta ilk anda patlamanın ocakta olmadığı yönünde de bir duyum var; ilk hastaneye geldiklerinde. Farklı şeyler ifade ediyorlar. Şu an itibarıyla 2 arkadaşımızın tedavileri, adli yönü de savcılığımız tarafından devam ediyor. İfadeler alındı. Soruşturmalar savcılığın kontrolünde sürüyor. Bizim şu anda söyleyebileceğimiz bu kadar."