Zonguldak'ta 6 düzensiz göçmen yakalandı

Alınan bilgiye göre, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (ERDEMİR) güvenlik görevlileri, fabrika sahası içerisinde Filistin uyruklu oldukları öğrenilen 6 kişiyi tespit etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Ereğli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince teslim alınan 6 Filistinlinin üst aramasında herhangi bir kimlik belgesi bulunmadı. İngilizce iletişim kurulan düzensiz göçmenler, ifadelerinde Filistin'den İtalya'ya gitmek için 5 bin dolara bir kişiyle anlaştıklarını belirterek, içine konuldukları kapalı kutunun yerleştirildiği aracın gemiye bindirildiğini beyan etti.

Uzun süre yolculuk yaptıktan sonra kutunun kapağını açan bir kişinin, "Burası İtalya koşun." demesi üzerine içeriden çıktıklarını anlatan göçmenlerin, daha sonra yakalandıklarını ve kendilerini indiren kişileri tanımadıklarını söylediği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturmayı derinleştiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Grup Amirliği ekipleri, Filistin uyruklu A.A. (15), A.H. (17), A.H. (17), H.F. (16), M.M. (28) ve A.O'yu (27) gemide saklayanlara ve göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma başlattı. Olayla ilgisi olduğu gerekçesiyle gemi personeli B.A (27) ile İran uyruklu B.M (33) ve A.G (34) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.A. ve İran uyruklu B.M. tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan 6 Filistinli ise sınır dışı edilmek üzere Zonguldak Göç İdaresi'ne gönderildi. Öte yandan göçmenlerin saklandığı Panama bandıralı geminin demir taşıdığı öğrenildi.