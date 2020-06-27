AA 27 Haziran 2020 Cumartesi 11:00 - Güncelleme: 27 Haziran 2020 Cumartesi 11:00

Saltukova beldesinde Ercan E'nin (32) kullandığı 27 YM 782 plakalı beton mikseri, Özer P. (27) idaresindeki 67 AAY 308 plakalı hafif ticari araçla çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince, sürücülerle hafif ticari araçta bulunan Sedat Y, Ünsal T, Şenol K. ve Gökhan S, Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede yapılan müdahaleye rağmen sürücü Özer P. kurtarılamadı, diğer yaralıların ise hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Hafif ticari araçtakilerin ilçeye bağlı Filyos beldesinde yapımı devam eden Filyos Limanı inşaatında çalıştıkları öğrenildi.