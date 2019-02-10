Zonguldak'ta bir madende göçük meydana geldi, 1 işçi mahsur kaldı Zonguldak’ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu’na(TTK) ait maden ocağında kuyu genişletme çalışması yapan Çinli taşeron firmada çalışan bir işçi meydana gelen göçükte mahsur kaldı. Ekipler, göçükte kaşan işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı.