Zonguldak'ta bulunan su samuru doğal yaşam alanına bırakıldı

AA 05.02.2020 10:30 - Güncelleme: 05.02.2020 10:30

Merkez Mahallesi Erdemyuva Sitesi'nde su samurunun sokak köpeklerinin saldırısına uğradığını gören site sakinleri, durumu Alaplı Belediyesine bildirdi.

Bunun üzerine hareket geçen belediye ekipleri, su samurunu fileli kepçeyle yakaladı, veteriner hekimler ise su samurunu sağlık kontrolünden geçirdi. Belediye ekipleri, daha sonra su samurunu İncivez Deresi'ne bıraktı.

Alaplı Belediyesi Veteriner Hizmetleri yetkilileri, yaptıkları açıklamada, ilçede su samuruna pek rastlanılmadığını belirterek, su samurunun Alaplı Çayı veya İncivez Deresi'nin denizle birleştiği noktadan, karaya çıkmış olabileceğini ifade etti.