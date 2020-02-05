İSTANBUL 16°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,988
  • EURO
    6,6149
  • ALTIN
    300.192
  • BIST100
    122592
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Zonguldak'ta bulunan su samuru doğal yaşam alanına bırakıldı
Güncel

Zonguldak'ta bulunan su samuru doğal yaşam alanına bırakıldı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bulunan su samuru, sağlık kontrolünün ardından yeniden doğal yaşam alanına salıverildi.

AA05.02.2020  10:30 - Güncelleme: 05.02.2020  10:30

Merkez Mahallesi Erdemyuva Sitesi'nde su samurunun sokak köpeklerinin saldırısına uğradığını gören site sakinleri, durumu Alaplı Belediyesine bildirdi.

Bunun üzerine hareket geçen belediye ekipleri, su samurunu fileli kepçeyle yakaladı, veteriner hekimler ise su samurunu sağlık kontrolünden geçirdi. Belediye ekipleri, daha sonra su samurunu İncivez Deresi'ne bıraktı.

Alaplı Belediyesi Veteriner Hizmetleri yetkilileri, yaptıkları açıklamada, ilçede su samuruna pek rastlanılmadığını belirterek, su samurunun Alaplı Çayı veya İncivez Deresi'nin denizle birleştiği noktadan, karaya çıkmış olabileceğini ifade etti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Bütün öğrenci ve öğretmenlerimize başarılar diliyorum

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Seçimden önce son kez ulusa seslenen Trump'a soğuk duş!
Seçimden önce son kez ulusa seslenen Trump'a soğuk duş!

Seçimden önce son kez ulusa seslenen Trump'a soğuk duş!

Yunan basınından sürpriz 'Ankara-Atina' iddiası
Yunan basınından sürpriz 'Ankara-Atina' iddiası

Yunan basınından sürpriz 'Ankara-Atina' iddiası

Büyük savaşın hazırlığı mı? 37 bin asker Rus sınırına dayanıyor
Büyük savaşın hazırlığı mı? 37 bin asker Rus sınırına dayanıyor

Büyük savaşın hazırlığı mı? 37 bin asker Rus sınırına dayanıyor

Mesafe 800 metreye kadar düştü, eller tetikte!
Mesafe 800 metreye kadar düştü, eller tetikte!

Mesafe 800 metreye kadar düştü, eller tetikte!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.