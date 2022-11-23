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Zonguldak'ta çatlaklar oluşan bir evde yaşayan 5 kişi tahliye edildi

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bacası yıkılan ve çatlaklar oluşan bir evde yaşayan 5 kişi tahliye edildi.

AA23 Kasım 2022 Çarşamba 06:47 - Güncelleme:
Zonguldak'ta çatlaklar oluşan bir evde yaşayan 5 kişi tahliye edildi
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Bölücek Mahallesi Pınar Sokak'ta bulunan iki katlı bir evde, deprem nedeniyle çatlaklar oluştu, evin bacası yıkıldı.

Evde ikamet edenlerin ihbarı üzerine AFAD ekipleri inceleme yaptı. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, evdekileri tahliye etti.

Evde yaşayan 5 kişi, ekipler tarafından güvenli yere alındı.

Güvenlik amacıyla binanın bulunduğu çevrenin elektriği ekipler tarafından kesildi.

Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, AA muhabirine, yapıda ufak tefek hasarın olduğunu belirterek, "Ailemiz güvenliği amacıyla jandarma ekiplerimiz tarafından karakolun misafirhanesinde ağırlanıyor. Şu an sağlıkları yerinde. Herhangi bir olumsuzluk yok. Daha sonra evin durumuyla ilgili gerekli çalışmalar yapılacak." dedi.

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