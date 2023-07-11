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Zonguldak'ta denize girmek yasaklandı

Zonguldak'ta sel felaketi nedeniyle bulaşıcı ve salgın hastalıklarının önlenmesi amacıyla vatandaşların denize girmesi yasaklandı.

IHA11 Temmuz 2023 Salı 11:19 - Güncelleme:
Zonguldak'ta denize girmek yasaklandı
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Zonguldak Valiliği Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 23. Maddesi gereği Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında toplandı.

İl genelinde yaşanan sel felaketi nedeniyle deniz suyu kalitesinin olumsuz yönde etkilenebileceğinden halk sağlığının korunması, bulaşıcı hastalıkların ve salgın hastalıkların önlenmesi amacıyla; il genelindeki yüzme alanlarında vatandaşların denize girmesi yasaklandı.

Yasağın 11 Temmuz ve 12 Temmuz tarihlerini de kapsadığı öğrenildi. Aşırı yağışlar nedeniyle oluşabilecek hastalıkların önlenebilmesi için şebeke sularının 24 saat sürekli ve düzenli olarak 0,3 - 0,5 ppm üzerinden aksatılmadan klorlanmasına, otomatik klorlama cihazlarının çalışır durumda olup olmadığının kontrol edilerek eksikliklerin giderilmesine karar verildi.

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