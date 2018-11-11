Son Dakika Haberleri 11

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden biri tutuklandı

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Çaycuma ilçesi ve Perşembe beldesinde uyuşturucu operasyonu düzenledi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Operasyonda, "uyuşturucu madde kullanmak, bulundurmak ve ticaretini yapmak" suçlamasıyla Bayram Ö, Kader T, Göksel G. ve Kerim K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda çalışmayı genişleten ekipler, Selahattin Ç, Burak K, Savaş Ş. ve Uğur B'yi yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve operasyonda üzerinde 27 uyuşturucu hap bulunan Bayram Ö. tutuklandı.

Şüphelilerden Selahattin Ç. Uğur B. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, diğerleri serbest bırakıldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kent merkezinde susturucu taktığı dürbünlü tüfekle kuş avladı

Kent merkezinde susturucu taktığı dürbünlü tüfekle kuş avladı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA