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Zonguldak'ta feci kaza! Ölüm teğet geçti, bacağına demir saplandı

Zonguldak'ta kapalı yoldaki demir yığınına çarpan bir araçta, Gökberk Y. adlı kişi bacağına saplanan demirle hastaneye kaldırıldı.

DHA20 Ekim 2024 Pazar 09:52 - Güncelleme:
Zonguldak'ta feci kaza! Ölüm teğet geçti, bacağına demir saplandı
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Kaza, gece saatlerinde Alaplı-Akçakoca yolu Bölge Trafik Denetleme İstasyonu mevkisinde meydana geldi. M.T., yönetimindeki 81 DC 034 plakalı otomobille, çalışma nedeniyle kapalı olduğunu fark etmediği yola girdi. Kısa süre sonra otomobil, beton dökülecek yola konulan demir yığınına çarptı. 32 milimetre kalınlığındaki demirlerden biri, otomobili de delerek sürücünün yanındaki Gökberk Y.'ye saplandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YARALI 1 BUÇUK SAATTE KURTARILDI

İtfaiye ekiplerinin 1,5 saatlik çalışmasıyla Gökberk Y.'nin bacağına saplanan demir kesildi. Gökberk Y. bacağında demir parçasıyla ambulansa alınarak Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi olmadığı öğrenilen Gökberk Y., tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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