Zonguldak'ta FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Bylock ve örgütsel faaliyetlerde bulunduğu iddia edilen şüpheliler hakkında Zonguldak merkezli FETÖ operasyonu düzenlendi. Zonguldak merkezli Osmaniye, Ankara, Mersin ve İzmir olmak üzere toplam 5 şüpheli şahısa yönelik eş zamanlı yapılan operasyon neticesinde 4 şüpheli yakalandı. Bir firari şahısın arama işlemleri devam ediyor.