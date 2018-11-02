Zonguldak'ta FETÖ operasyonu: 4 gözaltı
Zonguldak'ta FETÖ operasyonu kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.
- İHA
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Bylock ve örgütsel faaliyetlerde bulunduğu iddia edilen şüpheliler hakkında Zonguldak merkezli FETÖ operasyonu düzenlendi. Zonguldak merkezli Osmaniye, Ankara, Mersin ve İzmir olmak üzere toplam 5 şüpheli şahısa yönelik eş zamanlı yapılan operasyon neticesinde 4 şüpheli yakalandı. Bir firari şahısın arama işlemleri devam ediyor.
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