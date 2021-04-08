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Güncel

Zonguldak'ta FETÖ'nün yeniden yapılanmasına yönelik operasyon

Zonguldak'ta, FETÖ'nün yeniden yapılanma çalışmalarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 14 kişi, gözaltına alındı.

DHA08 Nisan 2021 Perşembe 10:24 - Güncelleme: 08 Nisan 2021 Perşembe 10:24
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Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin kentte yeniden yapılanma çalışmalarına yönelik soruşturma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aralarında iş insanı, avukat, ihraç edilmiş ve aktif olarak çalışan kamu görevlilerinin bulunduğu 14 kişiyi sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin terör örgütünün yeniden yapılanma, mevcutlarla dayanışma ve devamlılığı sağlamak üzere bir araya gelerek örgütün Zonguldak yapılanmasına yönelik çalışmalar yaptığı tespit edildi. Şüpheliler emniyete götürüldü.

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