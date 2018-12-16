Zonguldak'ta düzenlenen fuhuş operasyonunda 2'si kadın 3 kişi yakalandı
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuşla mücadele çalışmaları kapsamında İncivez Mahallesi Üniversite Caddesi'ndeki bir evde fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
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