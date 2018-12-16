Zonguldak'ta düzenlenen fuhuş operasyonunda 2'si kadın 3 kişi yakalandı

Fiziki ve teknik takip sonucu fuhuş yaptığı tespit edilen F.M. (28) ve B.T. (26) isimli kadınlar ile fuhşa aracılık ettiği iddia edilen Ö.B.(39) düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.