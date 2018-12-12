Zonguldak'ta istinat duvarı yıkıldı

Alınan bilgiye göre, Karaelmas Küçük Sanayi Sitesi'nde toprağın yumuşaması sonucu istinat duvarı park halindeki iki aracın üzerine çöktü.
İstinat duvarının altında kalan araçlarda hasar oluştu.
Öte yandan istinat duvarının yıkılması, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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