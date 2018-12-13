Zonguldak'ta 'kar' nedeniyle araçlar yolda kaldı

Zonguldak'ta 2 gündür yağmur etkili olurken, akşam saatlerinde ise Zonguldak-İstanbul yolunun Ereğli kesiminde kar nedeniyle yollar beyaza büründü. Kara hazırlıksız yakalanan sürücülerin araçları yolda kaldı. Kar lastiği veya zinciri olmayan bazı araçlar kayarak bariyerlere çarptı. Arızalanan araçlar, çekiciyle yoldan kaldırılırken, zaman zaman uzun kuyruklar oluşturdu. Bazı araç sürücüleri ise zincir takarak yoluna devam etti.

Yolda kalan aracın bagajına oturdu

Otomobilin bagajının kapağını açıp oturan bir kişinin, arkasındaki aracın tamponuna ayaklarını koyup destek olmaya çalışması da ilginç görüntüler oluşturdu. Bagajda oturan genç, 'Bende mühendis olacak kafa varmış' dedi. Araç, uzun süren çabanın ardından yokuşu çıkmayı başardı.

Polis, yoğun kar yağışı nedeniyle TIR'ların ve kar lastiği olmayan araçların geçişine izin vermedi. Karayolları ekipleri ise gece boyunca yolda iş makineleri ile kar temizleme çalışması yaptı.