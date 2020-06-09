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Zonguldak'ta kumar oynanan evdeki 20 kişiye para cezası

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, evde kumar oynadıkları gerekçesiyle 20 kişiye 32 bin 340 lira para cezası verildi.

AA09 Haziran 2020 Salı 15:29 - Güncelleme: 09 Haziran 2020 Salı 15:29
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İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Perşembe beldesi Merkez Mahallesi'nde bir evde kumar oynandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Sosyal mesafeye uymayan ve kumar oynadığı iddia edilen 20 kişi hakkında işlem başlatan ekipler, evde yaptıkları aramada 18 deste iskambil kağıdı, kumar oynamak için kullanılan yuvarlak masa ve 2 adisyon kağıdı ele geçirdi.

Ekipler tarafından bu kişilere toplam 32 bin 340 lira para cezası uygulandı. Bir kişi hakkında ise "kumar oynamak için yer temin etmek" suçundan adli işlem başlattı.

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