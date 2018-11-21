Zonguldak'ta maden ocağında patlama meydana geldi

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çamlık Mahallesi Dağ Yolu Sokağı'nda özel bir maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Patlamada, maden işçilerinden 2'si mesai arkadaşları tarafından kurtarıldı. Ocakta mahsur kalan 3 işçiyi kurtarma çalışmaları ise sürüyor.

Söz konusu maden ocağına gelen Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekipleri arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor.

Ocaktan çıkartılan ve Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan 2 işçinin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.