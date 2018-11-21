Zonguldak'ta maden ocağında patlama meydana geldi
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlama sonucu 2 işçi yaralandı, mahsur kalan diğer 3 işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
- AA
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çamlık Mahallesi Dağ Yolu Sokağı'nda özel bir maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.
Patlamada, maden işçilerinden 2'si mesai arkadaşları tarafından kurtarıldı. Ocakta mahsur kalan 3 işçiyi kurtarma çalışmaları ise sürüyor.
Söz konusu maden ocağına gelen Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekipleri arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor.
Ocaktan çıkartılan ve Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan 2 işçinin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.
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